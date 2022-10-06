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16:04 06.10.2022

Рада звільнила Шевченка з посади голови НБУ

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Рада звільнила Шевченка з посади голови НБУ

Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади керівника Національного банку України (НБУ) за поданням президента Володимира Зеленського.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №8104 підтримали 263 народні депутати на пленарному засіданні в четвер, повідомляє член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

"Парламент підтримав звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України. Самого пана Шевченка не було, тому звільнення відбулося у "турборежимі", лише виступи депутатів", – написав він.

За його словами, в розрізі за фракціями голоси за відставку Шевченка розподілилися так: "Слуга народу" – 192 голоси, "Платформа за життя та мир" – 16, "За майбутнє" – 7, "Голос" – 10, "Довіра" – 16, "Відродження України" – 13 голосів. Позафракційні депутати підтримали це рішення 9 голосами. При цьому "Європейська солідарність" і "Батьківщина" не віддали жодного голосу.

ВР призначила Шевченка на цю посаду на семирічний термін 16 липня 2020 року, а раніше він був головою правління державного Укргазбанку (2015-2020 рр.). 4 жовтня 2022 року він заявив про відставку через стан здоров'я. Офіс президента 5 жовтня вніс до ВР проєкт постанови про звільнення Шевченка.

Його попередником був Яків Смолій, який подав у відставку 1 липня 2020 року через політичний тиск. Він пропрацював на цій посаді з березня 2018 року, а до цього з травня 2017 року був виконувачем обов'язків голови Нацбанку.

Як повідомлялося, перший заступник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк і нардеп Олександр Дубінський стверджують, що новим керівником Нацбанку стане ексглава Ощадбанку Андрій Пишний.

Пишного називали як можливого кандидата на посаду голови НБУ ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли кілька разів обговорювалася можливість зміни керівника НБУ. Водночас ексглава Ощадбанку був готовий поборотися за посаду голови Укрексімбанку, проте через війну відповідний конкурс скасували. У травні цього року Пишний став радником голови правління Ощадбанку, також входить до санкційної групи Єрмака-Макфола.

Теги: #нбу #шевченко #звільнення

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