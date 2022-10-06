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14:55 06.10.2022

Заявкою на вступ до НАТО Україна "дає пас" Альянсу - Зеленський

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Заявкою на вступ до НАТО Україна "дає пас" Альянсу - Зеленський

Своєю заявкою на вступ до НАТО Україна "дає пас" Альянсу, сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи у четвер за допомогою відеозв'язку в аналітичному центрі Австралії - Інституті Лоуі.

"Не треба нікого боятися. І навпаки - треба будувати гарантії безпеки для всього світу, щоб не було думки в автократичного режиму, що ти можеш захопити народи та землі", - сказав він.

Без України, сказав він, "НАТО не такий міцний союз, особливо на європейському континенті. Для міцності на сході це дуже важливо. Ми даємо пас НАТО. У момент, коли не лише Україна має демонструвати силу Росії, а й коли союзники, альянс можуть продемонструвати, що вони не бояться РФ".

"Це питання до НАТО. Але я знаю, що всі розуміють, що гарантії безпеки потрібні, ми пройдемо цей шлях, яким він буде, залежить не лише від України", - сказав Зеленський.

Теги: #нато

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