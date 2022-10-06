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14:07 06.10.2022

Посольство України з'ясовує ситуацію з українцями на російсько-естонському кордоні - речник МЗС

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Посольство України в Естонії взаємодіє з естонськими компетентними органами для з'ясування ситуації з українськими громадянами на російсько-естонському кордоні, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Посольство України в Естонії взаємодіє з естонськими компетентними органами задля з'ясування ситуації з українськими громадянами на російсько-естонському кордоні. Питання виїзду українців із Росії перебуває на особливому контролі МЗС та інших причетних державних органів України", - написав Ніколенко у твіттері в четвер.

Раніше міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс повідомив, що російська влада вивезла у невідомому напрямку українських біженців, які зібралися біля південно-східного кордону з Естонією.

"Раніше на кордоні чекали трохи більше ніж тисяча людей, а сьогодні їх там уже немає - їх посадили на вантажівки й відвезли", - сказав Ляенеметс у середу в передачі Uudis+ на радіостанції Vikerraadio, передає ERR.EE.

Теги: #україна #біженці #естонія

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