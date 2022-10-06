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14:02 06.10.2022

Завдяки спільним зусиллям Міноборони та індустрії виробництво бронежилетів і шоломів збільшено вп’ятеро - Резніков

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Завдяки спільним зусиллям Міноборони та індустрії виробництво бронежилетів і шоломів збільшено вп’ятеро - Резніков

Завдяки спільним зусиллям Міністерства оборони України та індустрії виробництво бронежилетів і шоломів у країні збільшилось уп’ятеро, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Завдяки спільним зусиллям Міністерства оборони та індустрії ми вп'ятеро збільшили виробництво бронежилетів і шоломів. Я хочу нагадати, що на початку, у лютому практично на складах не було нічого, і ми насамперед захищали наших мобілізованих військових бронежилетами та шоломами завдяки міжнародній технічній допомозі, гуманітарній допомозі та волонтерському руху. Але за ці місяці ми наростили саме контрактними зусиллями і поставили у ЗС лише за контрактами 500 тис. бронежилетів і шоломів", - сказав Резніков на пресконференції Forbes "Без рожевих окулярів. Бізнес і держава під час війни" у четвер.

Міністр уточнив, що 77% обмундирування забезпечують українські виробники.

"Що стосується контракту у відсотковому розумінні, все одно 77% - це українські виробники продукції, і лише 23% - це закордон. Що стосується грошей, то 65% грошей - це закордон і 35% - національному виробнику. Тому що тут найбільша складова - це бронежилети й шоломи, а вони дорогі самі по собі, тому поки що в грошах квота не на користь національних виробників", - розповів Резніков.

Водночас глава Міноборони зазначив, що надіслав українській індустрії сигнал про те, що гарантує на 2023 рік замовлення на 100%.

Теги: #виробництво #бронежилети #шоломи

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