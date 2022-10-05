Події

13:24 05.10.2022

У Білій Церкві ліквідували пожежу, що виникла внаслідок атаки дронами-камікадзе, пошкоджено три будівлі інфраструктури - ОВА

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У Білій Церкві ліквідували пожежу, що виникла внаслідок атаки дронами-камікадзе, пошкоджено три будівлі інфраструктури - ОВА

У Білій Церкві ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок атаки дронами-камікадзе, пошкоджено три будівлі інфраструктури, життю одного постраждалого нічого не загрожує, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Кулеба.

"Наразі здійснено всі необхідні заходи безпеки та ліквідовано пожежу, що виникла внаслідок шести влучань дронів-камікадзе. Усього пошкоджено три будівлі інфраструктури. Щодо потерпілого: його життю нічого не загрожує", - написав він у телеграм-каналі.

Також органи місцевого самоврядування ухвалили рішення, що сьогодні в місті організують освітній процес дистанційно.

 

Теги: #війна #обстріл #біла_церква

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