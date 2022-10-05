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07:47 05.10.2022

Байден заборонив Мінфіну США брати участь у транзакціях із обміном СПЗ Росії та Білорусі

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Байден заборонив Мінфіну США брати участь у транзакціях із обміном СПЗ Росії та Білорусі

Президент США Джозеф Байден підписав указ, який забороняє американському Мінфіну брати участь в операціях, пов'язаних із обміном спеціальних прав запозичення РФ та Білорусі, повідомляє Білий дім.

"У понеділок 4 жовтня президент підписав (...) "Закон про заборону обміну СПЗ Росії та Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що закон забороняє міністру фінансів США брати участь в угодах, пов'язаних із обміном спеціальних прав запозичення, які належать Росії чи Білорусі.

Спеціальні права запозичення (SDR, special drawing rights) – розрахункова грошова одиниця, що використовується Міжнародним валютним фондом.

 

 

Теги: #сша #президент #указ #спз

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