Байден заборонив Мінфіну США брати участь у транзакціях із обміном СПЗ Росії та Білорусі

Президент США Джозеф Байден підписав указ, який забороняє американському Мінфіну брати участь в операціях, пов'язаних із обміном спеціальних прав запозичення РФ та Білорусі, повідомляє Білий дім.

"У понеділок 4 жовтня президент підписав (...) "Закон про заборону обміну СПЗ Росії та Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що закон забороняє міністру фінансів США брати участь в угодах, пов'язаних із обміном спеціальних прав запозичення, які належать Росії чи Білорусі.

Спеціальні права запозичення (SDR, special drawing rights) – розрахункова грошова одиниця, що використовується Міжнародним валютним фондом.