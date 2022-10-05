Уже найближчим часом Україна отримає ще 4 системи HIMARS від США

Україна вже найближчим часом отримає, зокрема, ще чотири системи HIMARS у рамках нового пакета допомоги від США, повідомив голова парламентської делегації та фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Перед від'їздом нашої делегації до США я запитав Валерія Залужного (головнокомандувача Збройних сил України – ІФ-У), який результат ми маємо забезпечити для ЗСУ. Він відповів, що нас влаштують чотири додаткові HIMARS. Звітую. Сьогодні США офіційно оголосили про новий пакет допомоги, який включає, зокрема, ще чотири системи HIMARS. І ми отримаємо їх уже найближчим часом, а не протягом кількох років, як говорилося раніше", – написав він у своєму телеграм-каналі у вівторок увечері.