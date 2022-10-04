Події

21:23 04.10.2022

У рамках нового пакета військової допомоги від США Україна отримає боєприпаси, 4 системи HIMARS, 32 гаубиці та 200 бронеавтомобілів MaxxPro

1 хв читати
У рамках нового пакета військової допомоги від США Україна отримає боєприпаси, 4 системи HIMARS, 32 гаубиці та 200 бронеавтомобілів MaxxPro

Україна в рамках нового пакета військової допомоги від США, про який у вівторок оголосив американський президент Джо Байден, отримає тисячі боєприпасів, 4 ракетні системи HIMARS з боєкомплектом, 32 гаубиці, а також 200 бронеавтомобілів MaxxPro, повідомляє пресслужба Пентагона.

Уточнюється, що до зазначеного пакета військової допомоги входять 4 високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS) та боєприпаси до них; 16 гаубиць калібру 155-мм; 75 тис. 155-мм артилерійських снарядів; 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів; 1 тис. 155 мм снарядів для дистанційних протипіхотних мінних систем.

Крім того, до пакета також увійшли 16 гаубиць 105-мм гаубиць; 30 тис. мін для 120 мм мінометів; 200 бронемашин MaxxPro та 200 тис. патронів для стрілецької зброї.

Також Україна отримає обладнання для встановлення загороджень і протипіхотні боєприпаси "Клеймор".

У Пентагоні зазначають, що загалом із січня 2021 року США виділили Україні понад 17,5 мільярдів доларів у вигляді допомоги у сфері безпеки.

"Із 2014 року Сполученими Штатами виділено Україні понад 19,6 млрд доларів у вигляді допомоги у сфері безпеки та понад 16,8 млрд доларів від початку неспровокованого та жорстокого вторгнення Росії 24 лютого", - наголосили у відомстві.

Там додали, що для задоволення мінливих потреб України на полі бою Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні "ключові можливості".

 

 

Теги: #сша #пентагон #військова_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:17 04.10.2022
В рамках нового пакета военной помощи от США Украина получит боеприпасы, 4 системы HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронеавтомобилей MaxxPro – Пентагон

В рамках нового пакета военной помощи от США Украина получит боеприпасы, 4 системы HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронеавтомобилей MaxxPro – Пентагон

20:11 04.10.2022
Байден повідомив Зеленському про новий пакет допомоги для України у розмірі $625 млн

Байден повідомив Зеленському про новий пакет допомоги для України у розмірі $625 млн

08:39 04.10.2022
Трамп подав до суду на CNN за наклеп

Трамп подав до суду на CNN за наклеп

07:27 04.10.2022
Місія космічних туристів до радіаційного поясу Землі відбудеться не раніше 2023 року

Місія космічних туристів до радіаційного поясу Землі відбудеться не раніше 2023 року

20:38 03.10.2022
Сан-Хосе визнано найдорожчим містом у США, Нью-Йорк посів лише 5-е місце - дослідження

Сан-Хосе визнано найдорожчим містом у США, Нью-Йорк посів лише 5-е місце - дослідження

20:08 03.10.2022
Україна пропонує США узгоджувати цілі для ракет ATACMS

Україна пропонує США узгоджувати цілі для ракет ATACMS

19:35 03.10.2022
Украина предлагает США согласовывать цели для ракет ATACMS – CNN

Украина предлагает США согласовывать цели для ракет ATACMS – CNN

07:18 03.10.2022
Єрмак у тристоронньому форматі зустрівся з головним радником президента Туреччини та радником президента США з нацбезпеки

Єрмак у тристоронньому форматі зустрівся з головним радником президента Туреччини та радником президента США з нацбезпеки

21:48 02.10.2022
Залужний провів розмову з головою об'єднаного комітету начштабів США генералом Міллі

Залужний провів розмову з головою об'єднаного комітету начштабів США генералом Міллі

16:45 02.10.2022
Данія, Німеччина і Норвегія оплатили виробництво в Словаччині 16 гаубиць для України - міністр оборони

Данія, Німеччина і Норвегія оплатили виробництво в Словаччині 16 гаубиць для України - міністр оборони

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В рамках нового пакета военной помощи от США Украина получит боеприпасы, 4 системы HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронеавтомобилей MaxxPro – Пентагон

Глава МАГАТЕ цього тижня відвідає Київ, а потім - Москву для переговорів щодо ЗАЕС

Шмигаль: Ми маємо бути готовими до терористичних актів Росії проти критичної інфраструктури

Байден повідомив Зеленському про новий пакет допомоги для України у розмірі $625 млн

Глава Нацбанку України Шевченко подав у відставку за станом здоров'я

ОСТАННЄ

Викрадення і терор працівників ЗАЕС – це черговий приклад порушення ядерної безпеки

У Пісках-Радьківських окупанти катували місцевих жителів, учасників АТО та українських військових у підвалі будинку

Зеленський обговорив із лідером партії "Брати Італії" Мелоні подальшу підтримку України

Глава МАГАТЕ цього тижня відвідає Київ, а потім - Москву для переговорів щодо ЗАЕС

Газопостачання відновлено майже у 67% деокупованих населених пунктах

Стан готовності житлових будинків і теплових мереж до опалювального сезону становить майже 90%

Шмигаль: Ми маємо бути готовими до терористичних актів Росії проти критичної інфраструктури

Кабмін пропонує припинити дію угоди з Білоруссю про уникнення подвійного оподаткування

Кабмін виділив Харківській ОВА 300 млн грн для будівництва фортифікаційних споруд

Кабмін ухвалив створення Міністерством ветеранів держустанови "Національний військовий меморіальний цвинтар"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА