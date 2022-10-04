Звільнено села Богуславка та Борівська Андріївка у Харківській області - Борівська селищна рада

Села Борівська Андріївка та Богуславка Борівської об'єднаної територіальної громади Ізюмського району Харківської області звільнені від російської окупації у вівторок, повідомляється у телеграм-каналі Борівської селищної ради.

"04.10.2022 - Богуславка зустріла визволителів!" - йдеться у повідомленні.

Пізніше було оприлюднено відео підняття Державного Прапора над сільською адміністративною будівлею, з підписом "Село Борівська Андріївка - Україна!".

Обидва села розміщені на північ від смт Борова, звільненого у понеділок, 3 жовтня.