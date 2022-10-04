Погода в Україні найближчими днями буде сухою, очікується поступове потепління

В Україні в середу, 5 жовтня, переважно без опадів, лише на півночі Лівобережжя очікується невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів до 11°; удень у північній частині 10-15°, на решті території 14-19°; у Карпатах уночі та вдень 1-6° тепла.

У Києві 5 жовтня без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, з 1881 року в Києві у день 5 жовтня найвища температура була +26,8°С у 1888 р., найнижча вночі -2,7°С у 1939 р.

У четвер, 6 жовтня, в Україні без опадів. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9°, у південних областях до 12°, удень 14-19°.

У Києві 6 жовтня без опадів. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, удень 16-18°.