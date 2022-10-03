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13:56 03.10.2022

Литва висилає з країни тимчасового повіреного у справах Росії

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Литва висилає з країни тимчасового повіреного у справах Росії

Литва висилає з країни тимчасового повіреного у справах Росії Сергія Рябоконя, повідомило міністерство закордонних справ Литви.

Такий крок зроблено "через дії та заяви дипломата, які не узгоджуються з дипломатичним статусом", повідомляє агентство BNS.

"Це рішення Литви прийнято з урахуванням наданої компетентними органами інформації, яка обґрунтовує той факт, що нещодавні дії та заяви Рябоконя, несумісні зі статусом дипломата, можуть бути розцінені як втручання у внутрішні справи приймаючої держави і тому вважаються порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини", - йдеться у повідомленні МЗС.

Рябоконь має залишити країну протягом п'яти днів.

Представнику посольства Росії в Литві також заявлено протест проти так званого прийняття до складу РФ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Рішення про висилку Рябоконя означає, що Росії доведеться призначити нового главу посольства в Литві, зазначає BNS.

Тимчасовий повірений очолює дипмісію з квітня, коли Литва знизила дипломатичні відносини з Росією, вислала посла Олексія Ісакова та відкликала свого посла Ейтвідаса Баярунаса з Москви.

Теги: #литва

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