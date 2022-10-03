Події

12:44 03.10.2022

На Київщині триває ліквідація наслідків учорашньої негоди, 23 населені пункти залишаються повністю знеструмленими, ще 7 знеструмлені частково

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На Київщині триває ліквідація наслідків учорашньої негоди, 23 населені пункти залишаються повністю знеструмленими, ще 7 знеструмлені частково

У Київській області триває ліквідація наслідків негоди, що сталася напередодні, станом на ранок понеділка 23 населені пункти в регіоні залишалися повністю знеструмленими, ще сім були знеструмлені частково, повідомляє Київська ОВА.

Зазначається, що наразі вдалося повернути світло у понад 34 тисячі будинків у 91 населеному пункті, знеструмлених повністю, та у 70, знеструмлених частково.

"Через зливу та шквальні пориви вітру до 20 м/с було повністю знеструмлено 114 населених пунктів і 77 - частково. Пошкоджено 68 повітряних ліній та 1064 трансформаторні підстанції. Найбільше через негоду постраждали Бородянський, Вишгородський та Макарівський енерговузли" - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що на ранок 3 жовтня повністю знеструмленими залишаються 23 населені пункти та сім - частково. Ремонтні бригади продовжують працювати, щоб "якнайшвидше повернути світло".

"Насамперед фахівці відновлюють енергопостачання соціально значущих об'єктів - лікарні, промислові підприємства, великі ділянки з найбільшою кількістю знеструмлених будинків та квартир. Після відновлення енергооб'єктів високої та середньої напруги фахівці почнуть відновлювати роботу ліній 0,4 кВ, які безпосередньо живлять будинки мешканців", - підсумували до ОВА.

Теги: #негода #київська_область #знеструмлення

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