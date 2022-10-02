Події

21:01 02.10.2022

Зеленський: Ми забезпечимо системний розвиток Сил територіальної оборони

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Зеленський: Ми забезпечимо системний розвиток Сил територіальної оборони

Президент України Володимир Зеленський у День територіальної оборони (ТРО) зустрівся із військовослужбовцями Сил ТРО Збройних сил України та вручив їм державні нагороди, повідомляється на сайті глави держави в неділю.

"Ми зможемо здобути нашу незалежність для всіх поколінь нашого народу. І щоб гарантувати її, щоб гарантувати безпеку нашим людям, ми забезпечимо системний розвиток Сил територіальної оборони. Коли народ озброєний, коли наші люди вміють оборонятися – це найкращий фундамент нашої національної безпеки", – сказав Зеленський.

У церемонії взяли участь секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, а також командувач Сил ТрО ЗСУ Ігор Танцюра.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять героїв, загиблих у боях за незалежність України.

 

 

Теги: #президент #тро

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