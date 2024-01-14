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18:57 14.01.2024

Київщина передала 114-й бригаді територіальної оборони партію військового обладнання

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Київщина передала 114-й бригаді територіальної оборони партію військового обладнання

Київщина передала 114-й бригаді Сил територіальної оборони партію військового обладнання, зокрема антидронові рушниці, тепловізори, оптичні приціли, повідомив начальник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Разом з головою Бучанської райдержадміністрації Данилом Мавляновим та громадами Бучанського району передали підопічній 114 окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ те, чого вкрай потребували військові: антидронові рушниці; монокуляри нічного бачення; тепловізори; біноклі; оптичні приціли; зарядні станції; спеціальні антитепловізорні плащі", - написав Кравченко у фейсбуці в неділю.

Кравченко подякував громадам за придбане обладнання та допомогу військовим.

 

Теги: #київська_область #тро

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