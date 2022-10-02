Події

12:07 02.10.2022

Росіяни обстріляли дві ОТГ Сумщини в ніч і вранці в неділю - голова ОВА Живицький

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Росіяни обстріляли дві ОТГ Сумщини в ніч і вранці в неділю - голова ОВА Живицький

Російські війська в ніч і вранці в неділю здійснили обстріл з мінометів і самохідної артилерійської установки двох громад Сумської області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

" Зноб-Новгородська громада. Між 1 та 2 ночі було два обстріли. Били з міномету та САУ. Загалом 12 парафій", - написав він у телеграм-каналі.

Також, за його словами, близько 9-ї ранку по Хотинській громаді росіяни відкрили вогонь із САУ, 4 прильоти.

Попередньо у всіх випадках без жертв і руйнувань.

 

Теги: #війна #сумська_область #живицький

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