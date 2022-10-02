Австралія запровадила додаткові санкції проти 28 високопосадовців із РФ, а також знову закликала Росію вивести війська з території України, повідомляє сайт австралійського міністерства закордонних справ.

"Ці додаткові санкції посилюють рішучий протест Австралії проти дій президента Путіна та тих, хто виконує його накази", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що додаткові адресні фінансові санкції та заборони на поїздки будуть запроваджені щодо 28 призначених Росією міністрів і високопосадовців.

Серед них особи, які порушують міжнародне право для узаконення незаконних дій Росії в Україні за допомогою фіктивних референдумів, дезінформації та залякування.

Також зазначається, що окуповані російськими військами регіони України є суверенними і "жоден бутафорський референдум цього не змінить".

Крім того, Австралія подала заяву до Міжнародного суду (МС) щодо підтримки відкритої Україною справи стосовно порушення Росією Конвенції про попередження геноциду (конвенція).

Зазначається, що Австралія продовжує закликати Росію негайно виконати наказ МС, що юридично зобов'язує, від 16 березня 2022 року про негайне виведення своїх збройних сил з України.

"Наше втручання підкреслює нашу відданість дотриманню основних норм міжнародного права та цілісності Конвенції про геноцид", - підсумували в австралійському зовнішньополітичному відомстві.