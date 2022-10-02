Події

07:26 02.10.2022

Австралія запровадила додаткові санкції проти 28 високопосадовців із РФ

1 хв читати
Австралія запровадила додаткові санкції проти 28 високопосадовців із РФ

Австралія запровадила додаткові санкції проти 28 високопосадовців із РФ, а також знову закликала Росію вивести війська з території України, повідомляє сайт австралійського міністерства закордонних справ.

"Ці додаткові санкції посилюють рішучий протест Австралії проти дій президента Путіна та тих, хто виконує його накази", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що додаткові адресні фінансові санкції та заборони на поїздки будуть запроваджені щодо 28 призначених Росією міністрів і високопосадовців.

Серед них особи, які порушують міжнародне право для узаконення незаконних дій Росії в Україні за допомогою фіктивних референдумів, дезінформації та залякування.

Також зазначається, що окуповані російськими військами регіони України є суверенними і "жоден бутафорський референдум цього не змінить".

Крім того, Австралія подала заяву до Міжнародного суду (МС) щодо підтримки відкритої Україною справи стосовно порушення Росією Конвенції про попередження геноциду (конвенція).

Зазначається, що Австралія продовжує закликати Росію негайно виконати наказ МС, що юридично зобов'язує, від 16 березня 2022 року про негайне виведення своїх збройних сил з України.

"Наше втручання підкреслює нашу відданість дотриманню основних норм міжнародного права та цілісності Конвенції про геноцид", - підсумували в австралійському зовнішньополітичному відомстві.

 

 

 

Теги: #рф #війна #санкції #австралія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:15 02.10.2022
За добу ЗСУ знищили 500 людей особового складу противника, 23 танки, 1 вертоліт - Генштаб

За добу ЗСУ знищили 500 людей особового складу противника, 23 танки, 1 вертоліт - Генштаб

12:07 02.10.2022
Росіяни обстріляли дві ОТГ Сумщини в ніч і вранці в неділю - голова ОВА Живицький

Росіяни обстріляли дві ОТГ Сумщини в ніч і вранці в неділю - голова ОВА Живицький

11:23 02.10.2022
Залужний привітав військовослужбовців Сил ТрО: Сформовані безпосередньо під час війни, ви стали страшним сном для ворога

Залужний привітав військовослужбовців Сил ТрО: Сформовані безпосередньо під час війни, ви стали страшним сном для ворога

11:05 02.10.2022
У Миколаєві внаслідок ворожого ракетного обстрілу загинуло двоє людей, постраждало семеро - голова ОВА Кім

У Миколаєві внаслідок ворожого ракетного обстрілу загинуло двоє людей, постраждало семеро - голова ОВА Кім

09:14 02.10.2022
ISW: Путін більше зацікавлений в утриманні окупованих частин Херсонської та Запорізької областей, ніж в обороні Луганщини

ISW: Путін більше зацікавлений в утриманні окупованих частин Херсонської та Запорізької областей, ніж в обороні Луганщини

08:52 02.10.2022
Повітряні сили ЗС України збили п'ять із семи іранських дронів-камікадзе, які атакували Миколаївщину

Повітряні сили ЗС України збили п'ять із семи іранських дронів-камікадзе, які атакували Миколаївщину

07:37 02.10.2022
Наступного тижня голова МАГАТЕ Гроссі відвідає Київ і Москву

Наступного тижня голова МАГАТЕ Гроссі відвідає Київ і Москву

20:55 01.10.2022
Росія приховує кількість втрат о/с російських військ

Росія приховує кількість втрат о/с російських військ

20:28 01.10.2022
Україна подала заявку на членство в НАТО за прискореною процедурою у відповідь на спроби РФ анексувати чотири українські регіони

Україна подала заявку на членство в НАТО за прискореною процедурою у відповідь на спроби РФ анексувати чотири українські регіони

20:14 01.10.2022
РФ нехтує Женевськими конвенціями, майже всі українські військовополонені проходять через м'ясорубку допитів і тортур

РФ нехтує Женевськими конвенціями, майже всі українські військовополонені проходять через м'ясорубку допитів і тортур

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ЗСУ знищили 500 людей особового складу противника, 23 танки, 1 вертоліт - Генштаб

Залужний привітав військовослужбовців Сил ТрО: Сформовані безпосередньо під час війни, ви стали страшним сном для ворога

У Миколаєві внаслідок ворожого ракетного обстрілу загинуло двоє людей, постраждало семеро - голова ОВА Кім

Повітряні сили ЗС України збили п'ять із семи іранських дронів-камікадзе, які атакували Миколаївщину

ЗС України повністю звільнили Лиман на Донеччині

ОСТАННЄ

Розпочато розслідування щодо ДТП за участю автомобіля співробітників АТ "Укртелеком" в Охтирському районі - Офіс генпрокурора

В Охтирському районі Сумщини на ворожій міні підірвався автомобіль співробітників АТ "Укртелеком", загинула одна, поранені троє людей - голова ОВА Живицький

Противник обстріляв Запоріжжя чотирма ракетами С-300, зруйновано промислову інфраструктуру

Окупанти продовжують вивозити до РФ дітей-сиріт із окупованої Луганської області

Окупанти вбили трьох цивільних осіб та поранили ще дев’ятьох у Донецькій області

"Газпром" не інформував "Нафтогаз України" про зниження поставок до Молдови

Ворог атакував два райони Дніпропетровщини з дронів-камікадзе, "Ураганів", "Градів" і важкої артилерії

Окупанти за добу 95 разів обстріляли українські позиції поблизу 30 населених пунктів

У Мінінфраструктури сподіваються, що РФ 4 жовтня остаточно вийде із Ради авіаційного агентства ICAO

Ворог атакував Запоріжжя вранці у неділю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА