Унаслідок ворожого обстрілу автоколони поблизу Курилівки на Харківщині загинули 24 людини, серед яких 13 дітей і вагітна - СБУ

Унаслідок обстрілу російськими окупаційними військами цивільної колони автомобілів поблизу с.Курилівка Харківської області, загинули 24 людини, більше половини з яких діти, повідомив прессекретар УСБУ в області Владислав Абдула.

"Загинули 24 людини, з них 13 дітей і одна вагітна жінка. Це остаточні дані", - сказав Абдула.

Як повідомлялося, раніше в суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Куп'янському районі було виявлено обстріляну окупантами колону цивільних автомобілів, в автомобілях загинули 20 осіб.

За словами в.о. глави СБУ Василя Малюка, це сталося в т. зв. сірій зоні між окупованим Сватовим Луганської області та звільненим Куп'янськом у Харківській області.

"Наприкінці вересня рашисти повністю знищили колону з семи автомобілів. Щонайменше, 20 людей загинули, і серед них - 10 дітей. Звірячий напад на цивільних осіб вчинила диверсійно-розвідувальна група окупантів – вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість старих легковиків і одну вантажівку "ГАЗель", - сказав Малюк.

У прокуратурі уточнили, що розстріл евакуаційної колони стався 25 вересня поблизу с.Курилівка Куп'янського району Харківської області, за уточненими даними, загинули щонайменше 22 людини, зокрема 10 дітей.

Співробітники СБУ під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури розслідують цей військовий злочин за ч.2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

Остаточна кількість жертв встановлюється, проводяться відповідні експертизи. Кільком людям, що їхали в обстріляній колоні, вдалося врятуватися, зараз вони дають свідчення слідчим.

Наразі встановлюються особи убитих росіянами, триває всебічне документування і збір доказів цього злочину для Міжнародного кримінального суду. Також СБУ робить все можливе для встановлення осіб, причетних до вбивства мирних громадян.