Унаслідок обстрілу гумколони в Запоріжжі загинули 30 людей, 88 поранених
Унаслідок обстрілу гуманітарної колони в Запоріжжі були поранені 88 осіб, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
"Вчора ворог вчинив ракетний обстріл пункту виїзду цивільних автомобілів із Запоріжжя на тимчасово окуповану територію. 118 людей постраждали, з них 30 загинули, зокрема дві дитини", - написав Федоров в Telegram-каналі вранці в суботу.
За інформацією мера, для виїзду в напрямку Запоріжжя на ворожому блокпості у Василівці вимагають заповнити анкету.
"Є можливість виїзду в апрямку Грузії через Крим", - повідомив він.
Також вчора було зафіксовано переміщення ракетних комплексів С-300 з Приазов'я в бік Мелітополя.