Події

12:47 01.10.2022

Унаслідок обстрілу гумколони в Запоріжжі загинули 30 людей, 88 поранених

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Унаслідок обстрілу гумколони в Запоріжжі загинули 30 людей, 88 поранених

Унаслідок обстрілу гуманітарної колони в Запоріжжі були поранені 88 осіб, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Вчора ворог вчинив ракетний обстріл пункту виїзду цивільних автомобілів із Запоріжжя на тимчасово окуповану територію. 118 людей постраждали, з них 30 загинули, зокрема дві дитини", - написав Федоров в Telegram-каналі вранці в суботу.

За інформацією мера, для виїзду в напрямку Запоріжжя на ворожому блокпості у Василівці вимагають заповнити анкету.

"Є можливість виїзду в апрямку Грузії через Крим", - повідомив він.

Також вчора було зафіксовано переміщення ракетних комплексів С-300 з Приазов'я в бік Мелітополя.

 

Теги: #запоріжжя #обстріл

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