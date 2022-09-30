Зеленський привітав працівників сфери освіти з професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав працівників сфери освіти з їхнім професійним святом.

"Вихователі, вчителі, викладачі. Усі, хто своєю працею виховав молодих, сильних, відданих Україні патріотів, які сьогодні відважно захищають свободу нашої держави. Безмежна подяка вам за вашу важливу роботу!", - сказав президент.

Він також побажав молоді нових творчих та наукових здобутків, а батькам і педагогам – енергії.

"Знання – це сила, а сила – це перемога. Перемога – це наше майбутнє, а наше майбутнє – це Україна. Сильна, мирна, квітуча, розумна та освічена", - наголосив Зеленський.

Традиційно українці відзначають День вчителя у першу неділю жовтня (цього року – 2 жовтня).

Як повідомляє пресслужба президента, Зеленський вручив педагогам високі державні нагороди, а також надав звання "Народний учитель України", "Заслужений учитель України", "Заслужений працівник освіти України".

Сертифікати на здобуття премії президента України були вручені десяти переможцям і призерам міжнародних олімпіад.