В.о. міністра оборони Болгарії відмовив Україні у постачанні важкого озброєння

Виконувач обов'язків міністра оборони Дімітар Стоянов відмовив у постачанні важкого озброєння Україні, повідомляє видання News.bg.

Зазначається, що відповідну заяву Стоянов зробив у четвер, виступаючи перед засіданням Ради безпеки Болгарії, відповідаючи на запитання щодо підсумків зустрічі з військовим аташе України Віталієм Москаленком, яка відбулася 27 вересня.

"На питання щодо озброєння моя відповідь була короткою і зрозумілою, запитувалися важкі озброєння, а не стрілецька зброя або боєприпаси. Я нізащо не дам важке озброєння, поки я міністр, і поки не буде змінено рішення в парламенті", - цитує видання слова Стоянова.