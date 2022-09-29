Події

14:27 29.09.2022

Фінляндія у п'ятницю закриє кордон з РФ для туристів

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Фінляндія у п'ятницю закриє кордон з РФ для туристів

Уряд Фінляндії у четвер ухвалив рішення про закриття в'їзду громадянам Росії з туристичними візами, зокрема і з шенгенськими.

"Заборона на в'їзд до країни та транзит через неї набуває чинності в п'ятницю", - повідомив на урядовому брифінгу міністр закордонних справ Пекка Гаавісто (Pekka Haavisto).

"Туристичні візи росіян, як правило, анулюються. У цьому випадку більше не буде можливості в'їжджати до ЄС із візою, виданою Фінляндією через кордон іншої держави", - зазначив він.

Водночас влада країни залишила можливість отримувати візу для роботи та навчання, для лікування, а також відвідування близьких родичів. Під близькими родичами маються на увазі, зокрема, діти, батьки, бабусі та дідусі. В особливу групу виділено дипломатичних працівників та членів їхніх сімей, а також представників опозиції.

Рішення про кожного, хто має намір в'їхати в країну, розглядаються індивідуально.

Фінляндія була єдиною країною ЄС, через сухопутний кордон якої російські туристи змогли в'їхати в інші частини Шенгенської зони. Країни Балтії та Польща заблокували доступ туристам із РФ 19 вересня. Влада цих країн заявила, що всі російські туристи становлять загрозу безпеці.

Теги: #рф #кордон #фінляндія

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