США та союзники обговорили плани нарощування виробництва зброї для України - Пентагон

Учасники зустрічі контактної групи з оборони України (формат Рамштайн – ІФ-У) обговорили питання розширення виробництва озброєнь, призначених для постачання Києву, повідомив Пентагон.

Учасники провели "відвертий і відкритий діалог про... можливості збільшення виробництва озброєння, вкрай важливого для України на довгостроковій основі", йдеться в повідомленні.

У зустрічі взяли участь, зокрема, представники Євросоюзу та НАТО.