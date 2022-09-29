Події

13:59 29.09.2022

США та союзники обговорили плани нарощування виробництва зброї для України - Пентагон

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США та союзники обговорили плани нарощування виробництва зброї для України - Пентагон

Учасники зустрічі контактної групи з оборони України (формат Рамштайн – ІФ-У) обговорили питання розширення виробництва озброєнь, призначених для постачання Києву, повідомив Пентагон.

Учасники провели "відвертий і відкритий діалог про... можливості збільшення виробництва озброєння, вкрай важливого для України на довгостроковій основі", йдеться в повідомленні.

У зустрічі взяли участь, зокрема, представники Євросоюзу та НАТО.

Теги: #сша #рамштайн #військова_допомога

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