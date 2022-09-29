Події

08:00 29.09.2022

У результаті ракетних атак окупантів у Дніпрі загинуло троє людей, серед них дитина, поранено ще п'ятеро

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У результаті ракетних атак окупантів у Дніпрі загинуло троє людей, серед них дитина, поранено ще п'ятеро

У результаті ракетних атак російських окупантів у Дніпрі загинуло троє людей, серед них дитина, поранено ще п'ятеро, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни вдарили ракетами по нічному Дніпру. Влучили у житлові квартали. Зараз відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина... Ще п'ятеро поранено, зокрема й 12-річна дівчинка", - написав він у телеграм-каналі вранці в четвер.

Резніченко зазначив, що рятувальники дістали загиблу із розбитого будинку, де вона просто спала, коли туди прилетіла російська ракета.

Крім того, повністю зруйновано декілька приватних будинків. Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей. За його словами, є ймовірність, що там ще можуть бути діти.

Також у місті знову пошкоджено понад 60 приватних будинків і кілька багатоповерхових. Понівечений ринок, автобуси, автомобілі та лінії електропередач.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріл #дніпропетровська_область

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