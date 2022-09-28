Події

09:27 28.09.2022

За добу окупанти втратили 400 осіб о/с, 6 танків, крилату ракету

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За добу окупанти втратили 400 осіб о/с, 6 танків, крилату ракету

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 58150 осіб особового складу, 2312 танків, 4889 бойових броньованих машин, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.09 орієнтовно становили: особового складу близько 58150 (+400) осіб ліквідовано, танків - 2312 (+6) од., бойових броньованих машин - 4889 (+8) од., артилерійських систем 1381 (+3) од., РСЗВ – 331 (+0) од., засобів ППО ‒ 175 (+0) од., літаків – 262 (+1) од., гелікоптерів – 224 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 989 (+12) од., крилатих ракет - 242 (+1) од., кораблів/катерів - 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 3742 (+12) од., спеціальної техніки - 131 (+0) од.", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці.

Зазначено, що найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Теги: #рф #війна #втрати

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