Президент України Володимир Зеленський анонсував "гарні новини" з фронту.

"А щодо фронту, то скажу коротко і поки що без деталей, хоча вони будуть і хороші: просуваємося вперед і звільняємо нашу землю", - сказав він у відеозверненні у вівторок увечері.

"Ми будемо діяти, щоб захистити наших людей: і на Херсонщині, і в Запорізькій області, і на Донбасі, і в поки що окупованих районах Харківщини, і в Криму. Цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдумів", - зазначив він, говорячи про "псевдореферендуми" на окупованих територіях.