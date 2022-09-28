Події

07:07 28.09.2022

Зеленський анонсував гарні новини з фронту

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Зеленський анонсував гарні новини з фронту

Президент України Володимир Зеленський анонсував "гарні новини" з фронту.

"А щодо фронту, то скажу коротко і поки що без деталей, хоча вони будуть і хороші: просуваємося вперед і звільняємо нашу землю", - сказав він у відеозверненні у вівторок увечері.

"Ми будемо діяти, щоб захистити наших людей: і на Херсонщині, і в Запорізькій області, і на Донбасі, і в поки що окупованих районах Харківщини, і в Криму. Цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдумів", - зазначив він, говорячи про "псевдореферендуми" на окупованих територіях.

Теги: #війна #новини #зеленський

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