Подоляк назвав аварію на "Північному потоці" спланованим Росією терактом

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк переконаний у тому, що аварія на трубопроводі "Північний потік-1" рукотворна і що РФ у такий спосіб має намір викликати в ЄС паніку напередодні зими.

"Масштабний "витік газу" з "ПП-1" – це не що інше, як спланований Росією теракт і акт агресії у напрямку ЄС. РФ хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою", - написав Подоляк у твіттері у вівторок.

У зв'язку з цим він звернувся до європейських партнерів, зокрема Німеччини, з закликом посилити військову підтримку України. "Найкраща відповідь тирану та інвестиція у безпеку – танки для України. Особливо німецькі", - наголосив Подоляк.

Як повідомлялося, в ніч на 26 вересня стався витік на одній із ниток магістралі "Північний потік-2". Це трапилося в данській ВЕЗ на південний схід від Борнгольма. Також витік газу зафіксовано з обох ниток "Північного потоку-1" - у ВЕЗ Данії на північний схід від острова Борнгольм. Навколо зон витоків встановлено 5-мильні зони заборони для судноплавства.

Перший "Північний потік-1" потужністю 55 млрд куб. м газу на рік наразі зупинено.

"Північний потік-2", газопровід аналогічної потужності, побудований і готовий до експлуатації, але не запрацював через санкційні обмеження.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен не виключає, що пошкодження "Північного потоку" могло стати результатом диверсії.