Події

07:09 27.09.2022

Зеленський упевнений у створенні Спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії

1 хв читати
Зеленський упевнений у створенні Спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії

Президент України Володимир Зеленський упевнений у створенні Спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії за злочини проти України.

"В Офісі президента сьогодні відбувся важливий політико-дипломатичний захід. Послам 30 держав – наших партнерів – був представлений проєкт щодо заснування Спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти нашої держави", - сказав він у відеозверненні в понеділок увечері.

За його словами, "складність притягнення Росії за цей злочин полягає в тому, що наявних міжнародно-правових інструментів недостатньо. Потрібен саме Спеціальний міжнародний трибунал".

"І ми дуже детально і дуже прискіпливо опрацьовуємо цей проєкт. Не сумніваюсь – трибунал буде. Буде відповідальність для всіх, хто розв’язав цю злочинну війну проти України і свободи в Європі", - заявив Зеленський.

Теги: #росія #трибунал

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:08 27.09.2022
Зеленський: Російський наступ на Донеччині – цинічне вбивство власних солдатів

Зеленський: Російський наступ на Донеччині – цинічне вбивство власних солдатів

19:39 26.09.2022
Путін надав Сноудену російське громадянство

Путін надав Сноудену російське громадянство

08:58 26.09.2022
ЄС пропонує заборонити експорт смартфонів і радарів до РФ, надання IT-послуг

ЄС пропонує заборонити експорт смартфонів і радарів до РФ, надання IT-послуг

08:53 26.09.2022
Японія запровадила санкції щодо 21 організації з РФ

Японія запровадила санкції щодо 21 організації з РФ

21:00 22.09.2022
Звільнені з полону командири перебуватимуть у Туреччині "певний проміжок часу" - Буданов

Звільнені з полону командири перебуватимуть у Туреччині "певний проміжок часу" - Буданов

20:29 22.09.2022
Медведчук найбільше потрібен ФСБ - Буданов

Медведчук найбільше потрібен ФСБ - Буданов

18:44 22.09.2022
Робоча група на чолі з Єрмаком підготує пропозиції щодо створення міжнародного трибуналу у зв'язку з російською агресією

Робоча група на чолі з Єрмаком підготує пропозиції щодо створення міжнародного трибуналу у зв'язку з російською агресією

19:56 21.09.2022
Росія звільнила десятьох іноземців, захоплених у полон в Україні, за посередництва Саудівської Аравії – ЗМІ

Росія звільнила десятьох іноземців, захоплених у полон в Україні, за посередництва Саудівської Аравії – ЗМІ

18:57 21.09.2022
Порошенко закликав виключити РФ із Ради безпеки ООН та надати Україні ще більше зброї

Порошенко закликав виключити РФ із Ради безпеки ООН та надати Україні ще більше зброї

20:36 19.09.2022
Україна в ГА ООН очікує на підтримку створення Міжнародного компенсаційного механізму за завдані Росією збитки

Україна в ГА ООН очікує на підтримку створення Міжнародного компенсаційного механізму за завдані Росією збитки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України на південному напрямку знищили 77 окупантів, баржу та 25 одиниць техніки

За добу окупанти завдали 9 ракетних та 22 авіаційні удари, здійснили понад 90 обстрілів по більш ніж 50 населеним пунктам

Зеленський: Російський наступ на Донеччині – цинічне вбивство власних солдатів

Російська ракета зруйнувала інфраструктуру аеропорту в Кривому Розі, його подальше використання неможливе

Окупанти обстріляли Миколаїв, пошкоджено низку цивільних об'єктів

ОСТАННЄ

Окупанти вночі двічі обстріляли Миколаїв із РСЗВ "Торнадо-С" – голова Миколаївської ОВА

За добу харківські рятувальники здійснили 24 оперативні виїзди, піротехніки знешкодили 906 вибухонебезпечних предметів

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 615,5 млн

У Полтавській області будуть проведені технічні вибухи у кар'єрах, мешканців закликають зберігати спокій

Витік газу зафіксовано на північному сході від острова Борнгольм на трасі газопроводу "Північний потік-1"

Троє людей загинуло і 13 поранено в результаті обстрілів Донецької області за добу

Окупанти вночі обстріляли Нікопольський район, випущено майже 90 снарядів, постраждало 3 громади

Окупанти обстріляли чотири прикордонні громади на Сумщині за добу

ЗС України на південному напрямку знищили 77 окупантів, баржу та 25 одиниць техніки

За добу ЗС України відбили атаку противника в районі 7 населених пунктів, українською авіацією завдано 28 ударів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА