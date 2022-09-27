Президент України Володимир Зеленський упевнений у створенні Спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії за злочини проти України.

"В Офісі президента сьогодні відбувся важливий політико-дипломатичний захід. Послам 30 держав – наших партнерів – був представлений проєкт щодо заснування Спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти нашої держави", - сказав він у відеозверненні в понеділок увечері.

За його словами, "складність притягнення Росії за цей злочин полягає в тому, що наявних міжнародно-правових інструментів недостатньо. Потрібен саме Спеціальний міжнародний трибунал".

"І ми дуже детально і дуже прискіпливо опрацьовуємо цей проєкт. Не сумніваюсь – трибунал буде. Буде відповідальність для всіх, хто розв’язав цю злочинну війну проти України і свободи в Європі", - заявив Зеленський.