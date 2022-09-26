Фон дер Ляєн і Столтенберг обговорили подальшу підтримку України у її боротьбі проти російської агресії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорили подальшу підтримку України у її боротьбі проти російської агресії.

Про це на своїй сторінці у твіттері після закінчення зустрічі, яка відбулася у понеділок у Брюсселі у стінах Європейської комісії, написав Столтенберг.

"Приємно знову зустрітися з президентом фон дер Ляєн. Ми обговорили агресію Росії проти України та посилення підтримки України", - повідомив він.

Столтенберг також зазначив, що співпраця НАТО-ЄС "сприяє безпеці та стабільності". "Тому ми вважаємо, що настав час узгодити нову Спільну декларацію для розвитку нашого партнерства", - додав генсек НАТО.

Свій запис він супроводив світлиною, на якій зображено його і президента Єврокомісії.