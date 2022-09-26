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13:26 26.09.2022

Кримському "міністру сільського господарства", який забезпечив логістику для вивезення українського зерна, повідомлено про підозру

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Кримському "міністру сільського господарства", який забезпечив логістику для вивезення українського зерна, повідомлено про підозру

Прокуратура АР Крим та м. Севастополя повідомила про підозру в колабораційній діяльності так званому міністру сільського господарства Криму, який забезпечив логістику для перевезення окупантами українського зерна через півострів, повідомляє прокуратура автономії.

"Прокуратура автономії підозрює окупаційного "міністра сільського господарства Республіки Крим" у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років", - сказала прессекретар прокуратури автономії Катерина Діденко у відеокоментарі, розміщеному в понеділок на сторінці прокуратури у фейсбуці.

За словами Діденко, з моменту окупації півострова Крим Збройними силами РФ у 2014 році підозрюваний активно будував свою "кар'єру" в незаконно створених органах влади держави-окупанта, а у травні 2022 року указом керівника окупаційної адміністрації Криму був призначений на посаду "міністра сільського господарства Республіки Крим".

"Саме до компетенції зазначеного "міністра" входять питання із забезпечення логістичних зв'язків у схемі перевезення росіянами українського зерна через територію півострова", - зазначила прессекретар.

Вона додала, що наразі підозрюваного оголошено в розшук.

Теги: #крим #міністр #підозра

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