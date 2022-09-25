В Алчевську вибух на ворожому складі

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про вибух ворожого складу в Алчевську.

"Бавовна" в Алчевську. Ворожий склад. Досі гуркотить", - написав він у соцмережі Фейсбук у неділю.

"У Щасті підпалили "виборчу дільницю". У Старобільську "голосують" в кущах біля магазинів. Знайти кущі легко, адже рукописна табличка "голосовать тут" і людина з автоматом – про це інформують. У Сватівському районі "бавовна". У Маньківці злетіли в повітря ворожі казарми, постраждав фермер-колаборант", - також повідомив Гайдай.