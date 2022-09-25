Події

14:12 25.09.2022

В Алчевську вибух на ворожому складі

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В Алчевську вибух на ворожому складі

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про вибух ворожого складу в Алчевську.

"Бавовна" в Алчевську. Ворожий склад. Досі гуркотить", - написав він у соцмережі Фейсбук у неділю.

"У Щасті підпалили "виборчу дільницю". У Старобільську "голосують" в кущах біля магазинів. Знайти кущі легко, адже рукописна табличка "голосовать тут" і людина з автоматом – про це інформують. У Сватівському районі "бавовна". У Маньківці злетіли в повітря ворожі казарми, постраждав фермер-колаборант", - також повідомив Гайдай.

 

Теги: #вибухи #луганська_область #бавовна

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