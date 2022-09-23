СБУ виявила понад 4 тис. осіб, яких окупанти планують залучити до псевдореферендуму

СБУ встановила понад 4 тис. осіб, яких агресор планує залучити до псевдореферендуму в окупованих областях України.

"У результаті багатоетапних оперативних дій Служба безпеки спільно з Офісом генерального прокурора встановили особи основних організаторів та учасників підготовки фейкових референдумів на тимчасово окупованих територіях України. Наразі ідентифіковано понад 4 тис. представників ворожих угруповань, зрадників і колаборантів, яких планують залучити до організації незаконних плебісцитів на території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей", – повідомляє СБУ в телеграмі.

Серед таких осіб – російські силовики, їхні поплічники з утворених окупантами місцевих "МВД", та очільники так званих територіальних виборчих комісій".

Відповідно до перехоплених документів країни-агресора саме підрозділи росгвардії та військової поліції з Росії мають забезпечувати охорону псевдоголосувань. Їм на допомогу направлено колаборантів з окупаційних адміністрацій і приватних охоронних структур, підконтрольних спецслужбам РФ, зазначає СБУ.

Крім того, Служба безпеки зібрала установчі дані на всіх організаторів незаконної діяльності, встановила місця їх перебування та маршрути руху, а також задокументувала злочинні дії.

У рамках кримінальних проваджень, започаткованих слідчими СБУ за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність), за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України тривають комплексні заходи щодо притягнення до відповідальності винних осіб.