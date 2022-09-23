Путін прагне відновити СРСР, а загибель людей - частина плану, сказав Зеленський в інтерв'ю Алену Делону

Володимир Путін хоче відновлення СРСР, а люди для нього - лише витратний матеріал, сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю знаменитому французькому актору Алену Делону, показаному в ефірі телемарафону.

"Він (Путін - ІФ-У) чудово розуміє, що робить. Він знає, скільки гине людей. Просто для нього це невід'ємна частина плану", - сказав Зеленський.

При цьому він вважає, що Путін змусив більшість нації повірити у те, що він робить. "Є соцмережі. Ми розуміємо, як люди реагують. Багатьом зламали мозок інформаційною війною, брудною інформацією. Багато хто збожеволів і радіє, коли нас вбивають. Це страшно виглядає", - сказав Зеленський.

"Історично вони програють, але найвищу ціну заплатять люди на цій Землі. Багато чого живого загине", - зазначив він.

Зеленський сказав, що нещодавно українська влада "отримала тіло британця, волонтера, який приїхав допомагати мирному населенню". "Він був у полоні. Півтора місяці вони не видавали тіло. Воно було без частин", - повідоми він.

"Це показник. Вони думають, що залякують людей. Це страшні сигнали", - сказав президент.