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20:49 22.09.2022

Кулеба: Ми не маємо дозволити Росії відновити її голодні ігри зі світом

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Кулеба: Ми не маємо дозволити Росії відновити її голодні ігри зі світом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни світу чинити максимальний публічний та дипломатичний тиск на Москву з вимогою зберегти чорноморський "зерновий коридор" у листопаді та після нього.

"Ми не маємо дозволити Росії відновити її голодні ігри зі світом. Тому я закликаю всі країни, а особливо ті, які залежать від українського продовольчого експорту, чинити максимальний публічний та дипломатичний тиск на Москву з вимогою зберегти чорноморський "зерновий коридор" у листопаді та після. Ми маємо разом захистити життєво важливу зернову ініціативу" - сказав Кулеба на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку у четвер.

Міністр додав, що президент РФ Володимир Путін нещодавно збрехав, коли сказав, що більшість зерна надійшла до європейських країн. За його словами, насправді дві третини зерна було доставлено споживачам Африки, Близького Сходу та Азії.

"На сьогодні чорноморська "зернова ініціатива" під загрозою. Російські офіційні особи ставлять під сумнів ефективність коридору і, ймовірно, готуються заблокувати продовження ініціативи після закінчення узгоджених 120 днів у листопаді", - зазначив Кулеба.

Теги: #зерно #заклик #кулеба

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