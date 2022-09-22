Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 22 вересня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Як повідомляє Офіс президента України, керівники сил оборони та командувачі оперативних напрямків доповіли про оперативну ситуацію на ділянках фронту. Було розглянуто можливий характер дій противника у найближчий період.

Члени Ставки верховного головнокомандувача також проаналізували стан забезпечення сил оборони озброєнням та боєприпасами.

"Учасники засідання приділили окрему увагу крокам реагування на нові виклики, пов’язані з оголошенням країною-агресором мобілізації та підготовкою псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться у повідомленні.

У засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, керівники силових відомств і правоохоронних органів, керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов та інші.

У режимі відеозв'язку до засідання приєдналися командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов, командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук.