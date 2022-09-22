США продовжать підтримувати Україну і намагатимуться досягти дипломатичного рішення на справедливих умовах - держсекретар

США продовжать підтримувати Україну, доки вона захищається від РФ, США також намагатимуться досягти дипломатичного рішення на справедливих умовах, повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Якщо Росія припинить бойові дії - війна закінчиться, якщо Україна припинить бойові дії - України не буде. Саме тому ми продовжимо підтримувати Україну, доки вона захищається. Ми також намагатимемося добитися дипломатичного рішення на справедливих умовах. Президент Зеленський неодноразово говорив, що дипломатія - це єдина можливість покласти край цій війні. Але дипломатія не може і не має використовуватися як привід для нав'язування умов Україні з порушенням положень статуту ООН", - сказав Блінкен на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку в четвер.

Він зазначив, що президент Путін робить свій вибір, а тепер усі країни мають зробити свій вибір.

"Скажіть президенту Путіну зупинити жахи, які він розпочав. Скажіть йому поставити на чільне місце інтереси свого народу. Скажіть йому поважати принципи Ради безпеки", - зазначив Блінкен.