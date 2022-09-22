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19:18 22.09.2022

Місія зі встановлення фактів трагедії в Оленівці готова до розгортання, щойно будуть отримані всі необхідні гарантії - генсек ООН

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Місія зі встановлення фактів трагедії в Оленівці готова до розгортання, щойно будуть отримані всі необхідні гарантії - генсек ООН

Місія щодо встановлення фактів трагічного інциденту в колонії в Оленівці готова до розгортання, щойно будуть отримані всі необхідні гарантії, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

"Місія зі встановлення фактів, яку я створив після трагічного інциденту в колонії в Оленівці 29 липня, готова до розгортання, щойно будуть отримані всі необхідні гарантії. Місії має бути наданий безпечний, безперешкодний доступ до всіх точок та людей і відповідних доказів без будь-яких обмежень, перешкод чи втручання", - сказав Гутерреш на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку у четвер.

28 липня збройні сили РФ влаштували, ймовірно, термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці, де тримали українських військовополонених. За даними Офісу генерального прокурора, внаслідок вибуху загинули близько 40 українських військових і 130 дістали поранень.

Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, скоєний РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій тримали полонених українських військовослужбовців.

Теги: #оон #місія #оленівка

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