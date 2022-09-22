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11:05 22.09.2022

Сенат Казахстану виключив День першого президента з державних свят

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Сенат Казахстану виключив День першого президента з державних свят

Сенат парламенту Казахстану на пленарному засіданні у четвер ухвалив закон "Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів Республіки Казахстан з питань кінематографії, культури та свят".

Документ направлено на підпис главі держави.

Закон містить поправку, згідно з якою День першого президента виключено з числа державних свят та поставлено до розряду "суспільно-значущих" за аналогією з Днем державних символів, Днем подяки тощо.

До документа також внесено пропозиції відзначати 25 жовтня національне свято День Республіки, встановити 16 грудня Днем Незалежності як державне свято.

День першого президента відзначається у Казахстані з 2012 року 1 грудня. Першим президентом Казахстану є Нурсултан Назарбаєв, який очолював країну із 1991 року. 20 березня 2019 року Назарбаєв склав президентські повноваження.

День республіки у Казахстані раніше відзначався 25 жовтня. У 2009 році День Республіки було виключено із переліку свят.

Наразі День Незалежності, який відзначають у Казахстані 16-17 грудня, є національним святом.

Теги: #казахстан

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