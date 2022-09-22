Події

09:05 22.09.2022

Ворожа ракета влучила в готель у Запоріжжі, під завалами залишаються люди – К.Тимошенко

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Ворожа ракета влучила в готель у Запоріжжі, під завалами залишаються люди – К.Тимошенко

Російські окупаційні війська випустили дев’ять ракет по Запоріжжю, одна з них влучила в готель, під завалами залишаються люди, рятувальники працюють на місці, повідомляє заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Дев'ять ракет накрили Запоріжжя і передмістя. Російські нелюди випустили ракету в готель у центральному парку. Там суттєві руйнування, люди залишаються під завалами. Рятувальники працюють над розбором завалів та звільненням людей", - написав Тимошенко у телеграм-каналі в четвер.

Крім цього, окупанти влучили в електричну підстанцію. Унаслідок цього південні громади Запорізького району без електроенергії, також є влучання в телевежу.

"Екстрені служби працюють над тим, щоб якнайскоріше усунути наслідки", - зазначив Тимошенко.

 

Теги: #запоріжжя #обстріл

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