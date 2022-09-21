Глави МЗС країн ЄС зберуться на екстрену зустріч у зв'язку з оголошенням мобілізації в РФ
Міністри закордонних справ Європейського Союзу проведуть екстрену нараду у Нью-Йорку пізніше у середу у зв'язку з оголошенням у РФ часткової мобілізації, повідомляє Reuters.
Зазначається, що міністри перебувають у Нью-Йорку у межах проведення Генеральної асамблеї ООН.
Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що заява Путіна, яка включала кроки з анексії частини української території та погрозу застосування ядерної зброї для захисту Росії, свідчить про паніку та розпач.