Глави МЗС країн ЄС зберуться на екстрену зустріч у зв'язку з оголошенням мобілізації в РФ

Міністри закордонних справ Європейського Союзу проведуть екстрену нараду у Нью-Йорку пізніше у середу у зв'язку з оголошенням у РФ часткової мобілізації, повідомляє Reuters.

Зазначається, що міністри перебувають у Нью-Йорку у межах проведення Генеральної асамблеї ООН.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що заява Путіна, яка включала кроки з анексії частини української території та погрозу застосування ядерної зброї для захисту Росії, свідчить про паніку та розпач.