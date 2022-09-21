Події

21:59 21.09.2022

Глави МЗС країн ЄС зберуться на екстрену зустріч у зв'язку з оголошенням мобілізації в РФ

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Глави МЗС країн ЄС зберуться на екстрену зустріч у зв'язку з оголошенням мобілізації в РФ

Міністри закордонних справ Європейського Союзу проведуть екстрену нараду у Нью-Йорку пізніше у середу у зв'язку з оголошенням у РФ часткової мобілізації, повідомляє Reuters.

Зазначається, що міністри перебувають у Нью-Йорку у межах проведення Генеральної асамблеї ООН.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що заява Путіна, яка включала кроки з анексії частини української території та погрозу застосування ядерної зброї для захисту Росії, свідчить про паніку та розпач.

Теги: #єс #мзс #зустріч #мобілізація

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