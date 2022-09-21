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18:32 21.09.2022

Байден на Генасамблеї ООН: Війна між Україною та РФ має закінчитися на справедливих умовах, єдина країна, яка стоїть на цьому шляху, - Росія

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Байден на Генасамблеї ООН: Війна між Україною та РФ має закінчитися на справедливих умовах, єдина країна, яка стоїть на цьому шляху, - Росія

Війна між Україною та РФ має закінчитися на справедливих умовах, єдина країна, яка стоїть на цьому шляху, - Росія, заявив президент США Джозеф Байден.

"США хочуть цю війну закінчити на справедливих умовах, на тих умовах, під якими всі підписалися. Але ви не можете захопити територію іншої країни силою. Єдина країна, яка стоїть на цьому шляху, - це Росія", - сказав Байден, виступаючи на Генасамблеї ООН у середу.

Теги: #рф #війна #байден

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