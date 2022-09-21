СБУ повідомила про підозру новопризначеним "міністрам" окупаційної адміністрації Криму

Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність ще двох керівників тимчасово окупованого Криму та за результатами слідчих дій повідомила про підозру "міністру внутрішньої політики, інформації та зв'язку" та "міністру сільського господарства".

Як повідомляється в телеграм-каналі СБУ в середу, обидва колаборанти входять до найближчого оточення голови незаконної окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова і займаються активною підтримкою збройної агресії РФ проти України. На "міністерські" посади їх призначили після початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Зловмисники причетні до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованої території півдня України, а також нав’язування прокремлівської пропаганди місцевим жителям. Крім того, вони закликали людей вступати до лав псевдодержавних утворень та окупаційних угруповань РФ", - йдеться у повідомленні.

Колабораціоністами є двоє жителів півострова, які у 2014 році підтримали його захоплення країною-агресором та були призначені окупантами керівниками місцевих незаконних окупаційних "адміністрацій" Совєтського та Роздольненського районів.

На підставі зібраної доказової бази слідчі СБУ підозрюють обох зловмисників за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.