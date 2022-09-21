Ніякі погрози та пропаганда не можуть приховати, що Україна перемагає у війні, а РФ стає глобальним ізгоєм - Воллес

Ніякі погрози та пропаганда не можуть приховати того факту, що Україна перемагає у війні, міжнародна спільнота згуртована, а Росія стає глобальним ізгоєм, заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

"Порушення президентом Путіним власних обіцянок не мобілізувати частину свого населення і незаконна анексія частин України є визнанням того, що його вторгнення зазнає невдачі. Він та його міністр оборони відправили на смерть десятки тисяч своїх громадян, погано екіпірованих і погано керованих. Ніякі загрози та пропаганда не можуть приховати того факту, що Україна перемагає у цій війні, міжнародна спільнота згуртована, а Росія стає глобальним ізгоєм", - ідеться в заяві Воллеса на сторінці британського Міноборони у твіттері в середу.