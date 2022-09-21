Зеленський: Україна й надалі буде гарантом продовольчої програми ООН

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна й надалі буде гарантом продовольчої програми ООН і навіть в умовах повномасштабної війни з РФ продовжує допомагати іншим країнам своєю агропродукцією.

"Навіть в умовах повномасштабної війни ми допомагаємо нашою агропродукцією тим, хто не в змозі самостійно забезпечити себе нею. І я хочу запевнити ООН, що Україна й надалі буде гарантом продовольчої програми ООН", - сказав він під час виступу на 77-й сесії Генеральної асамблеї ООН у ніч на середу.

На думку Зеленського, Росія прагне надавати продовольство в обмін на суверенітет держав.

"Навіщо їй все це було потрібно? Щоб нібито милостиво давати продовольство в обмін на суверенітет. В обмін на політичне підкорення. В обмін на вразливість. Вразливість багатьох африканських, азійських і європейських країн", - вважає президент.

Він наголосив, що Україна докладає зусиль для відновлення аграрного експорту, що є питанням не лише економіки, а й базових цінностей. За його словами, за вісім місяців 2021 року Україна експортувала близько 38 млн тонн агропродукції, а за вісім місяців 2022 року світовий ринок отримав майже на 10 мільйонів тонн менше.

"Мінус 10 мільйонів тонн нашого агроекспорту – це плюс десятки мільйонів людей, що опинилися на межі голоду чи голодують. І це лише початкові наслідки російської блокади наших портів, російських намагань ракетними ударами завадити нам будувати нову логістику експорту й аморальної політичної гри з коливаннями продовольчих цін", - заявив глава української держави, закликавши притягнути Росію до відповідальності.

Зеленський зазначив, що Україна допомагає Сомалі та Ефіопії. "Африка, Азія, Європа, Американський континент... Хоч би де було потрібне продовольство, ми готові експортувати й допомагати", сказав він.

Глава української держави наголосив, що українська зернова експортна ініціатива працює стабільно, і подякував генеральному секретареві ООН Антоніо Гутеррешу та президентові Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану.

Джерело: https://president.gov.ua/news/derzhava-yaka-provokuye-golod-maye-otrimuvati-vid-svitu-najz-77893