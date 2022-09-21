Ситуація на передовій свідчить, що ініціатива - за Україною – Зеленський

Ситуація на передовій свідчить, що ініціатива – за Україною, сказав у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський.

"Продовжуємо стабілізаційні заходи в районах, звільнених від російської окупації. Фіксуються чергові факти російських звірств: люди показують, де в окупантів були катівні, де ховали тіла вбитих, дають свідчення про те, хто допомагав окупантам", - сказав він.

Зеленський подякував "усім правоохоронцям, які задіяні у встановленні правди про злочини окупантів. Дякую всім, хто допомагає їм. Це колосальна робота, яка потрібна заради справедливості, заради покарання кожного винного у злочинах проти українців".

"Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива – за Україною. Наші оборонці дуже акуратно та дуже хоробро вирішують завдання, які ставить перед ними командування", - наголосив президент.