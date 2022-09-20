Події

21:03 20.09.2022

Макрон назвав цинізмом т.зв. референдуми РФ на окупованих територіях України

1 хв читати
Макрон назвав цинізмом т.зв. референдуми РФ на окупованих територіях України

Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував наміри РФ провести так звані референдуми на тимчасово окупованих територіях України, назвавши їх "провокацією" та "цинізмом", повідомляє FranceInfo.
"Це додаткова провокація, яка, на наш погляд, не матиме жодних наслідків для нашої позиції: Росія повинна піти з території України та дотримуватися визнаних кордонів", - заявив президент.
"Організація референдумів на територіях, які постраждали від бомбардувань, де люди були змушені тікати, є ознакою цинізму", – додав він.
Макрон у вівторок також заявив, що розраховує поговорити з російським президентом Володимиром Путіним протягом найближчих днів.
"Очікується, що протягом найближчих днів ми проведемо розмову з президентом Путіним, зокрема щодо атомного питання (стосовно ЗАЕС – ІФ-У)", - сказав Макрон журналістам перед виступом на ГА ООН.

Теги: #референдум #україна #франція #невизнання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:37 20.09.2022
Переговори можливі лише в тому разі, якщо цього хоче суверенна Україна, а Росія сумлінно прийме їх – Макрон

Переговори можливі лише в тому разі, якщо цього хоче суверенна Україна, а Росія сумлінно прийме їх – Макрон

22:29 20.09.2022
Україна отримуватиме більше допомоги від США – Клінтон

Україна отримуватиме більше допомоги від США – Клінтон

22:00 20.09.2022
Туреччина не визнає російський "референдум" в Україні – зустріч Ердогана та Шольца

Туреччина не визнає російський "референдум" в Україні – зустріч Ердогана та Шольца

21:30 20.09.2022
Місія МВФ в Україні розпочнеться у жовтні – Шмигаль за підсумками зустрічі з Георгієвою

Місія МВФ в Україні розпочнеться у жовтні – Шмигаль за підсумками зустрічі з Георгієвою

21:04 20.09.2022
Жодні бутафорські референдуми не змінять позицію Європи щодо територіальної цілісності України – голова Європарламенту

Жодні бутафорські референдуми не змінять позицію Європи щодо територіальної цілісності України – голова Європарламенту

20:29 20.09.2022
Росіяни обстріляли Білопільську громаду, зафіксовано десять вибухів – Сумська ОВА

Росіяни обстріляли Білопільську громаду, зафіксовано десять вибухів – Сумська ОВА

20:27 20.09.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 5916 цивільних, іще 8616 поранено – ООН

Війна в Україні забрала життя щонайменше 5916 цивільних, іще 8616 поранено – ООН

20:11 20.09.2022
США не мають наміру визнавати псевдореферендуми на окупованих територіях - радник президента

США не мають наміру визнавати псевдореферендуми на окупованих територіях - радник президента

19:54 20.09.2022
Ворог завдав удару по Запорізькому району, інформація про постраждалих з'ясовується - ОВА

Ворог завдав удару по Запорізькому району, інформація про постраждалих з'ясовується - ОВА

19:50 20.09.2022
Генсек НАТО назвав анонсовані псевдореферендуми подальшою ескалацією "путінської війни"

Генсек НАТО назвав анонсовані псевдореферендуми подальшою ескалацією "путінської війни"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський вважає, що США можуть тиснути на країни, які хочуть "залишитися в стороні" від війни в Україні

Війна в Україні забрала життя щонайменше 5916 цивільних, іще 8616 поранено – ООН

США не мають наміру визнавати псевдореферендуми на окупованих територіях - радник президента

Генсек НАТО назвав анонсовані псевдореферендуми подальшою ескалацією "путінської війни"

Окупанти завдали сім ракетних і 20 авіаударів по Україні за добу, намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Зеленський вважає, що США можуть тиснути на країни, які хочуть "залишитися в стороні" від війни в Україні

У винуватця ДТП із 26 постраждалими на Повітрофлотському проспекті виявили наркотичні речовини, йому оголосили про підозру - поліція

Харківській облраді забракло голосів для перейменування театру Пушкіна - "Євросолідарність"

Українські військові на півдні знищили ворожий штурмовик Су-25 та дрон-камікадзе Shahed-136 – ПС ЗСУ

ЗСУ завдали ударів по 3 складах боєприпасів та одній позиції ЗРК окупантів – Генштаб

Окупанти завдали сім ракетних і 20 авіаударів по Україні за добу, намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища – Генштаб ЗСУ

Туреччина докладає величезних зусиль для того, щоб війна завершилася шляхом захисту територіальної цілісності та суверенітету України раз і назавжди - Ердоган

Окупанти зазнають значних втрат на Бахмутському та Авдіївському напрямках і вирішили перекинути в Україну полк із Сирії – Генштаб ЗСУ

Окупанти обстріляли Куп'янський район на Харківщині, поранені 11 мирних жителів, зокрема діти – волонтер

У Козачій Лопані на Харківщині окупанти облаштували катівні в підвалах залізничного вокзалу та магазину - поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА