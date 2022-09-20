Макрон назвав цинізмом т.зв. референдуми РФ на окупованих територіях України

Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував наміри РФ провести так звані референдуми на тимчасово окупованих територіях України, назвавши їх "провокацією" та "цинізмом", повідомляє FranceInfo.

"Це додаткова провокація, яка, на наш погляд, не матиме жодних наслідків для нашої позиції: Росія повинна піти з території України та дотримуватися визнаних кордонів", - заявив президент.

"Організація референдумів на територіях, які постраждали від бомбардувань, де люди були змушені тікати, є ознакою цинізму", – додав він.

Макрон у вівторок також заявив, що розраховує поговорити з російським президентом Володимиром Путіним протягом найближчих днів.

"Очікується, що протягом найближчих днів ми проведемо розмову з президентом Путіним, зокрема щодо атомного питання (стосовно ЗАЕС – ІФ-У)", - сказав Макрон журналістам перед виступом на ГА ООН.