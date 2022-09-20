Події

17:39 20.09.2022

Кремль нервує - чиновник ЄС про "референдуми" і нове законодавство РФ, доречне для воєнного часу

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 У Європейському Союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, доречнішої під час повномасштабної війни, так само як і проведення на окупованих українських територіях так званих референдумів є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.

Питання санкцій для Росії в рамках засідання Генеральної Асамблеї ООН, яке цього тижня відбувається в Нью-Йорку, на порядку денному не стоїть, розповів журналістам через відеозв'язок із Нью-Йорка високопоставлений європейський чиновник.

Він визнав, що наразі не вивчав у деталях це питання, а тому не може коментувати суті цих рішень. "Для мене це означає нервозність у Москві, як я думаю, через відкат на фронті. Що стосується референдуму, то це витає в повітрі вже тижнями, і зрештою вони спробують це зробити, намагаючись досягти хоч якогось успіху, який у будь-якому разі законним не буде. Це те, як я це розумію", - сказав він.

За словами співрозмовника журналістів, Європейський Союз на полях ГА ООН, крім іншого, має намір використати обговорення питань продовольчої безпеки, зокрема, й для того, щоб протистояти російським наративам, які "широко поширені" і де "ми починаємо досягати перемог". У зв'язку з цим він зазначив, що саміт Шанхайської організації співробітництва, який відбувся минулого тижня в Самарканді, "не був великим успіхом для Росії".

Що стосується оголошення можливих санкцій для РФ, як і подальшої військової допомоги для України, високопосадовець повідомив, що ЄС "продовжує співпрацювати зі США, Великою Британією, Японією та іншими". "Я не очікують оголошень тут, у Нью-Йорку, але буде засідання Європейської ради в жовтні, де буде просування з питань і санкцій, і військової підтримки", - додав він.

Як повідомлялося раніше, у понеділок депутати Держдуми одноголосно ухвалили в другому і третьому читаннях законопроєкт, який вводить до Кримінального кодексу такі поняття, як "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".

Теги: #референдум #єс

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