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09:24 20.09.2022

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 612 млн - університет Гопкінса

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Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 612 млн - університет Гопкінса

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі на ранок вівторка досягла 612 млн 406 тис. 617, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Із початку поширення вірусу у світі від наслідків зараження COVID-19 померли 6 млн 527 тис. 888 осіб.

До країн із понад 30 млн випадків зараження належать США, Індія, Бразилія, Франція та Німеччина.

Кількість інфікованих та померлих від наслідків зараження відповідно становить:

США - 95 млн 713 тис. 363 та 1 млн 53 тис. 840.

Індія - 44 млн 543 тис. 89 та 528 тис. 370.

Франція - 35 млн 138 тис. 509 та 155 тис. 783.

Бразилія - 34 млн 592 тис. 163 та 685 тис. 424.

Німеччина - 32 млн 740 тис. 593 та 149 тис. 79.

За даними порталу Worldometers, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети на ранок понеділка становить 838. У США на 1 млн жителів померла 3 тис. 221 особа, в Індії 375, Бразилії - 3 тис. 175, Франції - 2 тис. 359, Німеччині - 1 тис. 767.

Теги: #коронавірус

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