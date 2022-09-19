Події

21:33 19.09.2022

Кулеба в США зустрівся з главою МЗС Кіпру, обговорили двосторонню співпрацю та заходи ЄС щодо припинення російської агресії

1 хв читати

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі у США обговорив зі своїм кіпрським колегою Іоаннісом Касулідісом двосторонню співпрацю й подальші заходи ЄС, спрямовані на припинення російської агресії.
"Я зустрівся зі своїм кіпрським колегою Іоаннісом Касулідісом, щоб подякувати Кіпру за підтримку України. Ми згодні з тим, що не можна дозволити Росії підривати європейську єдність і стабільність. Ми також обговорили нашу двосторонню співпрацю й подальші заходи ЄС, спрямовані на припинення російської агресії", - написав Кулеба у твіттері.

Теги: #сша #кіпр #мзс_україна #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:34 19.09.2022
Кулеба в США провів зустріч із конгресменом Грегорі Міксом

Кулеба в США провів зустріч із конгресменом Грегорі Міксом

15:05 19.09.2022
Найбільша кількість мільйонерів проживає в Нью-Йорку - Henley & Partners

Найбільша кількість мільйонерів проживає в Нью-Йорку - Henley & Partners

07:09 18.09.2022
Три людини загинули в результаті зіткнення двох невеликих літаків у США

Три людини загинули в результаті зіткнення двох невеликих літаків у США

13:30 17.09.2022
До держбюджету надійшов грант від США розміром $1,5 млрд із Цільового фонду СБ

До держбюджету надійшов грант від США розміром $1,5 млрд із Цільового фонду СБ

08:34 17.09.2022
Байден попередив Путіна про наслідки для Росії у разі застосування ядерної чи хімічної зброї в Україні

Байден попередив Путіна про наслідки для Росії у разі застосування ядерної чи хімічної зброї в Україні

06:01 17.09.2022
США підтримують Україну в притягненні РФ до відповідальності за воєнні злочини в Ізюмі - Блінкен

США підтримують Україну в притягненні РФ до відповідальності за воєнні злочини в Ізюмі - Блінкен

05:56 17.09.2022
США у найближчі два місяці поставлять Україні два ЗРК NASAMS

США у найближчі два місяці поставлять Україні два ЗРК NASAMS

22:01 16.09.2022
Кулеба: Повернення ЗАЕС під контроль України – єдиний спосіб гарантувати ядерну безпеку і безпеку в Європі

Кулеба: Повернення ЗАЕС під контроль України – єдиний спосіб гарантувати ядерну безпеку і безпеку в Європі

21:56 16.09.2022
Чутки про те, що Вашингтон підштовхує керівництво України до переговорів із РФ є абсолютною брехнею

Чутки про те, що Вашингтон підштовхує керівництво України до переговорів із РФ є абсолютною брехнею

20:31 16.09.2022
Візит Блінкена в Україну від імені президента США був спрямований на те, щоб показати його незгасну підтримку - Брінк

Візит Блінкена в Україну від імені президента США був спрямований на те, щоб показати його незгасну підтримку - Брінк

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський завтра виступить у Генасамблеї ООН

Колаборанти з деокупованих територій можуть утекти або ж будуть засуджені - Зеленський

В Україні зареєстровано другий випадок віспи мавп

Підрозділи Сил оборони відбили атаки ворога в районах трьох населених пунктів - Генштаб ЗСУ

За добу ворог завдав чотирьох ракетних авіаударів і здійснив понад 11 обстрілів із РСЗВ по військових та цивільних об'єктах на території України - Генштаб

ОСТАННЄ

Судді Верховного Суду пропонують скликати збори суддів КГС ВС для обговорення можливої відставки голови суду Богдана Львова

ОБСЄ засуджує "судовий процес" стосовно членів СММ ОБСЄ у Луганську і закликає негайно звільнити їх з-під варти

В Ізюмі знайдено журнал затриманих, який вели окупанти, у Стрілечій у приміщенні окупаційної "поліції" знайдено пристрій для катування струмом

Міжнародна спільнота має посилити санкції у відповідь на насильне вивезення українських дітей на територію РФ - Верещук

Україна в ГА ООН очікує на підтримку створення Міжнародного компенсаційного механізму за завдані Росією збитки

Зеленський завтра виступить у Генасамблеї ООН

Колаборанти з деокупованих територій можуть утекти або ж будуть засуджені - Зеленський

У Віндзорі завершується похорон Єлизавети II

Зеленський затвердив склад делегації на Генасамблею ООН

На полігоні біля Торезу окупанти розгорнули тренувальний табір для підготовки особового складу, який прибув із місць позбавлення волі - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА