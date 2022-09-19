Кулеба в США зустрівся з главою МЗС Кіпру, обговорили двосторонню співпрацю та заходи ЄС щодо припинення російської агресії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі у США обговорив зі своїм кіпрським колегою Іоаннісом Касулідісом двосторонню співпрацю й подальші заходи ЄС, спрямовані на припинення російської агресії.

"Я зустрівся зі своїм кіпрським колегою Іоаннісом Касулідісом, щоб подякувати Кіпру за підтримку України. Ми згодні з тим, що не можна дозволити Росії підривати європейську єдність і стабільність. Ми також обговорили нашу двосторонню співпрацю й подальші заходи ЄС, спрямовані на припинення російської агресії", - написав Кулеба у твіттері.