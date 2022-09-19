ОБСЄ засуджує "судовий процес" стосовно членів СММ ОБСЄ у Луганську і закликає негайно звільнити їх з-під варти

Нинішній голова ОБСЄ Збігнєв Рау та генеральний секретар ОБСЄ Гельґа Марія Шмід беззастережно засуджують призначення членам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Максиму Петрову та Дмитру Шабанову покарання у вигляді позбавлення волі терміном 13 років, а також закликають негайно звільнити з-під варти всіх трьох утримуваних членів місії ОБСЄ.

"Наші колеги залишаються співробітниками ОБСЄ і виконували офіційні посадові обов'язки, передбачені у наданому всіма 57 державами-учасницями мандаті. Я закликаю до їх негайного та безумовного звільнення разом з іншим нашим колегою, якого також тримають під вартою", - наводить слова Шмід пресслужба ОБСЄ.

Нинішній голова Рау наголосив, що вже понад п'ять місяців членів місії "необґрунтовано тримають під вартою в невідомих умовах виключно заради чистого політичного театру".

"Це негуманно й огидно", - зазначив він.

У повідомленні наголошується, що ОБСЄ, як і раніше, підтримує тісний контакт із відповідними зацікавленими сторонами, зокрема з іншими міжнародними організаціями, щоб сприяти звільненню утримуваних співробітників СММ.