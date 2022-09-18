Від негоди у Бурині загинула людина, 8 травмовано, близько 20 будинків без дахів, знеструмлено 4 ЛЕП

Одна людина загинула та вісім отримали травми в результаті негоди в м.Буринь Конотопського району Сумської області у неділю, повідомив Сумський голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"У результаті стихійного лиха одна людина загинула, на неї впала стіна. Вісім людей травмовано, серед яких: дві людини з травмами середньої тяжкості в місцевій лікарні; одна жінка з переломом руки в Сумах; 2-місячну дитину непритомну в стані контузії госпіталізовано до Конотопської ЦРЛ. Ще чотирьом людям із легкими травмами надано медичну допомогу без госпіталізації", - написав Живицький у телеграмі.

За його інформацією, станом на 20.00 відомо, що близько 20 приватних будинків залишилися без даху, у кількох - зруйновано стіни. Пошкоджено АЗС та низку нежитлових приміщень і автомобілів, пошкоджено лінію електропередач.

"В електропідстанцію влучила блискавка. Чотири лінії по 110кВ знеструмлені. Близько 10 тисяч абонентів у Бурині та частині Буринської громади залишилися без електроенергії та зв'язку. Роботи тривають, упродовж кількох годин більшість абонентів буде підключено", - повідомив голова обладміністрації.

Наразі на місці події працюють аварійні бригади ДСНС та енергетиків, працівники департаменту цивільного захисту населення Сумської обласної військової адміністрації. "Забезпечується евакуація населення, яке цього потребує, і ведуться ремонтні роботи", - розповів Живицький.

Раніше повідомлялося, що в результаті надзвичайних погодних умов у м. Буринь у неділю було зруйновано будинки, частина Буринської об'єднаної територіальної громади без електроенергії, у місті повалено дерева.